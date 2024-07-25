В Госдуме предложили изображать героев спецоперации на банкнотах
Лантратова предложила изображать на банкнотах героев СВО и освобождённые города
Москва, 25 июля, 2024, 07:43 — ИА Регнум. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила изображать на новых российских банкнотах героев специальной военный операции, а также освобождённые от ВСУ населённые пункты. Соответствующее обращение депутат направила председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.
В своём письме парламентарий подчёркивает, что такие банкноты не должны иметь ограниченный тираж.
«Важно, чтобы они были не «памятными», которые выпускаются ограниченными сериями, а массовыми, широко используемыми всеми жителями нашей страны», — написала она.
По мнению Лантратовой, указанная инициатива позволит увековечить память о погибших бойцах и поможет воспитанию молодых людей.
Как сообщало ИА Регнум, в марте председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов рассказал, что его организация предложила рассмотреть вопрос о переименовании сёл и улиц городов в честь российских военных, которые погибли в ходе проведения СВО. Он уточнил, что это относится к освобожденным населённым пунктам или тем местам, названия которых не имеют особой смысловой нагрузки.