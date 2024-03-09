Симферополь, 9 марта, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Крымская межнациональная миссия предлагает изучить возможность переименования небольших населённых пунктов и улиц городов в честь российских военных, героически погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом завил журналистам председатель объединения Заур Смирнов.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

«Наша организация в рамках увековечивания памяти выступает с инициативой рассмотреть вопрос переименования сёл, названия которых не имеют особой смысловой нагрузки, условно говоря, Абрикосовка или Калиновка, а также улиц городов в честь павших героев специальной военной операции», — сказал глава миссии, слова которого приводит «РИА Новости».

Он также считает, что имена погибших бойцов можно также давать освобожденным населённым пунктам в зоне СВО.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 2023 года губернатор Магаданской области Сергей Носов написал, что новой улице в Магадане присвоят имя Героя России гвардии полковника Владимира Жоги. Жога героически погиб в марте 2022 года в ходе эвакуации мирных жителей из Волновахи (ДНР).

В середине апреля 2023 года в мэрии Хабаровска объявили, что в честь Владимира Жоги также решили назвать новую улицу в городе. Кроме того, в городской администрации отметили, что в честь героев называются городские школы, а в образовательных учреждениях реализуют проект «Парта Героя».