Москва, 25 июля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает вопрос введения лимита на количество сим-карт, которое может приобретать каждый гражданин РФ. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

ИА Регнум

По данным газеты «Коммерсантъ», в Минцифры не исключают, что число сим-карт, которое разрешат продавать в одни руки, может составить 20 штук. Источник, близкий к руководству одного из крупных операторов связи, отметил, что этот пункт планируют добавить ко второму чтению инициативы для иностранцев, которым хотят запретить иметь более десяти сим-карт.

Российские операторы связи в свою очередь отметили, что властям требуется продумать схему для оформления сим-карт сверх лимита. Компании подчёркивают, что одному человеку может быть недостаточно 20 карт в условиях бурного развития технологий, таких как интернет вещей. Кроме того, граждане часто оформляют на себя сим-карты на родственников.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года появилась информация о том, что Роскомнадзор может заблокировать до семи миллионов сим-карт с неактуальными персональными данными. Такое требование ведомство выдвинуло сотовым операторам.

В середине 13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.

16 июля стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести поправки в закон «О связи», ужесточающий правила продажи сим-карт и пополнения баланса мобильного номера. Согласно инициативе, пополнить баланс с использованием наличных денег можно будет только при предъявлении паспорта гражданина РФ, а приобрести сим-карту — после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.