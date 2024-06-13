Москва, 13 июня, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Контроль за SIM-картами на «Госуслугах» может появиться в 2025 году, сообщил 13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

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«В случае принятия законопроекта <…> возможность контроля за SIM-картами появится на «Госуслугах» с 1 августа следующего года», — написал он.

Депутат добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый для этого функционал. Горелкин добавил, что иностранные граждане будут должны перезаключить договоры на сотовую связь до 1 марта, о чём получат уведомления за месяц. Если SIM-карты непереоформлят, их отключат от обслуживания.

Иностранцы смогут приобрести SIM-карты только при личном посещении офиса оператора и не более 10 штук в одни руки.

Соответствующий законопроект 13 июня внесли на рассмотрение Госдумы депутат Антон Горелкин и председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарев. Внесение поправок в законы обяжет операторов мобильной связи после заключения договора с абонентом передавать сведения о нем на портал «Госуслуг».

Инициатива предусматривает также создание нового раздела «Мои сим-карты» на портале «Госуслуги», введение возможности прекращения обслуживания неиспользуемых номеров из личного кабинета.

Авторы инициативы считают, что принятие законопроекта снизит количество SIM-карт, приобретённых по подложным документам, и число совершаемых с таких номеров мошеннических звонков. Также документ ужесточит условия покупки SIM-карт иностранцами.

Как сообщало 4 июня ИА Регнум, ситуация с телефонным мошенничеством в начале 2024 года в России стала критической. В 2023 году мошенники украли у россиян более 250 млрд рублей.

Федеральная служба безопасности 27 марта предупредила россиян о представляющихся её сотрудниками мошенниках. В апреле «Тинькофф Защита» раскрыла новый сценарий телефонного мошенничества. Мошенники в разговоре заявляют, что его обманули, чтобы запугать и обманом заставить действовать по инструкции звонящих преступников.