Москва, 7 августа, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Роскомнадзор может заблокировать порядка 7 млн сим-карт в России с неактуальными персональными данными, сообщила 7 августа газета «Ведомости».

Paul Zinken/dpa/ТАСС

«По данным Telecom Daily, в России насчитывается порядка 6,5–7 млн серых сим-карт, и до сих пор можно без проблем купить симку без паспорта у уличных продавцов, к примеру, на всевозможных вокзалах», — заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Издание уточнило, что Роскомнадзор потребовал от сотовых операторов заблокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными.

Сотовый оператор должен уведомить абонента о том, что тому нужно в течение 15 дней подтвердить свои персональные данные. Это можно сделать через «Госуслуги», через приложение оператора или в салоне связи. Если абонент не подтвердит свои данные, в соответствии с законом «О связи» его номер заблокируют.

Компания-оператор должна уведомить об этом абонентов в течение трёх дней после того, как получит список абонентов от Роскомнадзора.

Как сообщил один из представителей ведомства, по закону оператор сотовой связи должен до начала оказания услуг самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте. В ситуации, когда сим-карты оформлены на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сотовые операторы должны проверять данные о конечных пользователях услуг.

Оператор должен подтвердить фамилию, имя и отчество абонента, дату рождения и паспортные данные. Это требование действует с 2018 года, а с 2021 года предприниматели должны передавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В РКН пояснили, что ведомство должно проверять достоверность сведений об абонентах, внесённых операторами связи в базы данных. Это делается с помощью специальной информационной системы, осуществляющей мониторинг достоверности данных в автоматическом режиме.

Серые сим-карты — это те, которые распространяются без фактического заключения договора. Они могут использоваться для совершения анонимных звонков, например о ложном минировании.

С 1 июня 2021 года в России действует запрет на продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. В соответствии с законом «О связи» при приобретении сим-карты требуется заключить договор об оказании услуг связи, номер должен быть зарегистрирован за определённым человеком.