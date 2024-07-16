Москва, 16 июля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Минцифры РФ предложило внести поправки в закон «О связи», ужесточающий правила продажи сим-карт и пополнения баланса мобильного номера. Об этом сообщили «Ведомости».

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В случае принятия поправок пополнить баланс мобильного номера наличными можно будет только при предъявлении паспорта, приобрести сим-карту — после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

При несоблюдении требований продавцу грозит штраф на сумму до 10 000 рублей за каждую проданную с нарушениями сим-карту.

Инициатива Минцифры проходит межведомственное согласование. Депутаты Госдумы могут принять поправки к закону до конца весенней сессии (до 4 августа).

Как передавало ИА Регнум, в России с 1 сентября абоненты телефонных операторов смогут разрывать договор на оказание услуг связи в любой момент при отсутствии задолженности. Это следует из обновлённых правил оказания услуг телефонной связи, утверждённых правительством. Если услугами не пользуются в течение 90 дней, оператор сможет рассмотреть это как действие для расторжения договора по инициативе абонента. Оператор услуг связи сможет уведомлять абонентов об изменении договора. Это станет возможно как в письменной форме, так и через СМС, голосовой вызов, уведомления в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.