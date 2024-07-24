Москва, 24 июля, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Гособвинение потребовало до 28 лет лишения свободы для двух мужчин, подозреваемых в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Так, для Ильи Ковылкова сторона обвинения запросила 21 год заключения в колонии строгого режима, для Михаила Дарии ― 28 лет лишения свободы.

Сами обвиняемые заявили о полном признании своей вины и раскаянии.

Следствие установило, что подозреваемые намеревались подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в Шереметьево для дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма в мессенджере Telegram. Также выяснилось, что они действовали по указаниям украинских спецслужб.

Мужчинам вменяют статьи по подготовке к теракту и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ. Кроме того, Дарию обвинили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и в участии в деятельности террористической организации.

Ожидается, что суд огласит приговор 26 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Шереметьево пассажирка, купившая билет на рейс до Еревана, зайдя в самолёт, заявила, что у неё с собой в рюкзаке бомба. По словам очевидцев, она была агрессивной и пересаживалась с одного места на другое. На место прибыли дежурные службы. Женщину задержали. Взрывного устройства у неё не обнаружили.

Подобный инцидент произошёл 26 марта. Один из пассажиров рейса Мурманск — Москва пошутил о том, что в его рюкзаке находится бомба. Пассажиров эвакуировали, провели досмотр багажа и воздушного судна. Взрывных устройств не обнаружили. Нарушителя задержали, а рейс вылетел на 2,5 часа позже.