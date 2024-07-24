Москва, 25 июля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Российские следственные органы собирают улики преступлений неонацистов и их пособников на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Порой в очень сложных условиях, с риском для жизни, тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов», — сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия.

Его выступление опубликовал сайт Кремля 25 июля.

Российский лидер также подчеркнул, что сотрудники органов следствия РФ действуют в зоне проведения СВО результативно. Президент добавил, что они решают особые и крайне ответственные задачи.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня заместитель главы СК РФ Александр Фёдоров проинформировал, что киевский режим своими преступлениями причинил ущерб новым регионам и приграничным районам России на сумму более 734 млрд рублей. Он уточнил, что российские следователи проверили свыше 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры на этих территориях.

28 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что его ведомство объявило в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Он уточнил, что всего в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военных и вынесено 250 приговоров. При этом 32 военнослужащих ВСУ получили пожизненные тюремные сроки.