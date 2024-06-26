Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Сумма ущерба, причинённого новым регионам и приграничным районам преступлениями Киева, превысила 734 млрд рублей, заявил заместитель главы Следственного комитета Александр Фёдоров.

Павел Колядин/ТАСС

«Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры. Установлен ущерб на сумму свыше 734 миллиардов рублей», — сказал Фёдоров, выступая на ХII Петербургском международном юридическом форуме.

Он рассказал, что в 2022 и 2023 годах эксперты СК провели почти 7,5 тыс. экспертиз по разрушенным объектам, расположенным в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале власти ДНР оценили ущерб от действий ВСУ в 420 млрд рублей. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина отметила, что цифра не окончательна, поскольку боевые действия в регионе продолжатся. Подсчёт ущерба ведётся государственными структурами ДНР совместно с представителями общественных организаций.

В ноябре 2023 года нынешний помощник президента России Николай Патрушев заявил, что ущерб от украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей в 2023 году превысил 7 млрд рублей. В ЦФО в 2023 году зафиксировали 128 терактов с «украинским следом», в большинстве случаев киевский режим использовал беспилотники, сказал секретарь Совбеза. С начала года было предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, добавил он.