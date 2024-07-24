Кропивницкий, Украина, 25 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный лично санкционировал провальную операцию украинских спецслужб по вербовке российского лётчика с целью угона Су-34 ВКС России в 2022 году. Об этом 24 июля со ссылкой на протокол допроса экс-командира ВСУ Романа Червинского сообщил телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

По информации источника, в ходе допроса в рамках уголовного дела по факту провальной операции по угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 Червинский, не признавая своей вины, заявил, что операция украинских спецслужб координировалась руководством и командованием ВСУ и СБУ.

Утверждается, что распоряжение о создании межведомственной группы для проведения операции, в которую вошли офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный Главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал экс-главком украинских войск Валерий Залужный.

Речь идёт о попытке вербовки российского военнослужащего с целью угона Су-34 в 2022 году, когда в результате провала операции украинских спецслужб произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово в Кировоградской области, позволившая Вооружённым силам России нанести ракетный удар по военному объекту. В результате того удара были полностью уничтожены два истребителя, 17 украинских военнослужащих получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, после провала операции украинских спецслужб Романа Червинского задержали в апреле 2023 года. Изначально сообщалось, что тот якобы не согласовывал действия с вышестоящим руководством. 17 июля 2024 года Апелляционный суд Кировограда отпустил его под залог в размере 9 млн гривен (около 18 млн рублей). По данным украинских СМИ, залог за Червинского внёс бывший президент Украины Пётр Порошенко.