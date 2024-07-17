Киев, 17 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Апелляционный суд украинского города Кировограда 17 июля отпустил под залог бывшего командира ВСУ Романа Червинского, который в 2022 году пытался угнать самолёт ВКС РФ.

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После внесения залога Червинский вышел из СИЗО, сообщило издание «Страна. ua».

15 июля суд разрешил Червинскому выйти под залог в размере 9 млн гривен (около 18 млн рублей). При этом адвокаты задержанного выражали сомнения, удастся ли Червинскому собрать эту сумму. 16 июля бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что внёс залог за Червинского.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2023 года Червинского, бывшего командира одной из частей сил спецопераций ВСУ, задержали по делу о провальной вербовке пилотов РФ. Военный попытался провести операцию по завладению самолётом ВКС РФ при помощи вербовки российского военного, не согласовав это решение с вышестоящим руководством.

В результате произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, благодаря которой российские военные успели нанести удар по объекту. При обстреле взлётная полоса и техника получили значительные повреждения.

Служба безопасности Украины заявила, что удар по аэродрому спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих. Бойцам ВСУ, в том числе Червинскому, предъявили обвинения в государственной измене и превышении полномочий.