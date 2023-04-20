Киев, 20 апреля, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Массированный ракетный удар по аэродрому Канатово 23 июля 2022 года стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. С таким утверждением выступили в Службе безопасности Украины, которая расследует все обстоятельства ракетного обстрела. Об этом 20 апреля сообщили в Telegram-канале службы.

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

По данным службы, они виноваты в том, что российские военные узнали о размещении личного состава ВСУ и украинских самолётов.

«Этот обстрел спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих, которые решили провести так называемую спецоперацию по завладению самолётом Воздушно-космических сил России, чей пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины», — уточнила служба безопасности.

Также отмечается, что эта «операция» проводилась, несмотря на замечания сотрудников СБУ и без согласования с государственными органами.

В результате обстрела аэродрома были полностью уничтожены два истребителя, а взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения. Есть и пострадавшие среди личного состава ― ранены 17 солдат. В отношении военнослужащих возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля 2022 года российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по военному аэродрому Канатово Кировоградской области Украины. В результате поражена авиационная техника воздушных сил страны.