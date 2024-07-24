Москва, 25 июля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам российских органов следствия и поздравил их с профессиональным праздником, сообщает Кремль на своём сайте 25 июля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Уважаемые товарищи, поздравляю вас, всех сотрудников и ветеранов органов следствия России, с профессиональным праздником», — сказал глава государства.

Российский лидер поблагодарил работников следствия за принципиальность, честную и эффектную работу, а также за верность долгу и призванию. Президент также отметил, что они результативно работают на освобожденных территориях на фоне проводимой спецоперации.

Путин уверен, что работники органов следствия продолжат добиваться достойных результатов по всем ключевым направлениям работы, а также проявлять профессионализм, объективность и преданность стране. Кроме того, глава государства пожелал успехов и всего самого доброго сотрудникам и ветеранам следственных органов, а также их родным и близким.

Правительство РФ учредило День сотрудника органов следствия в августе 2013 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета (СК) РФ с Днём образования службы. Тогда он отметил их мужество и самоотдачу. Ведомство начало свою работу в января 2011 году. СК РФ появилось на базе бывшего одноимённого органа, образованного 5 июня 2007 года и входившего в состав прокуратуры России.