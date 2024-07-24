Москва, 24 июля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами — заместителем главнокомандующего Военно-космическими силами (ВКС) РФ. Об этом 24 июля сообщило Министерство обороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке авиатехники ВКС России

Кобылаш родился в Одессе. Генерал-лейтенант закончил Ейское высшее военно-авиационное училище имени Комарова, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба ВС РФ.

У него имеется квалификация летчика-снайпера и общий налёт более 1500 часов. Вместо Кобылаша на должность командующего дальней авиацией, в состав которой входят стратегические самолеты, назначили генерал-майора Сергея Кувалдина.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля вице-адмирала Сергея Липилина назначили командующим Балтийским флотом. С 2021 года он занимал пост первого заместителя командующего Балтийским флотом.

Кроме того, назначили нового начальника главного штаба Военно-морского флота России. Им стал адмирал Владимир Касатонов, который с 2019 года занимал пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом.