Москва, 8 июля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Адмирал Владимир Касатонов назначен начальником главного штаба Военно-морского флота России. Об этом 8 июля сообщила «Газета.Ru».

РИА Новости/ Алексей Даничев Адмирал Владимир Касатонов

Отмечается, что ранее, с 2019 года, Касатонов занимал пост заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом.

Как передавало ИА Регнум, вице-адмирал Сергей Липилин 8 июля назначен командующим Балтийским флотом. Главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев представил Липилина командному составу Балтфлота и вручил ему штандарт.

Вице-адмирал Владимир Воробьёв, ранее командовавший Балтфлотом, назначен заместителем главнокомандующего ВМФ.

Президент России Владимир Путин в конце июня заявил на совещании по вопросам кораблестроения о необходимости укреплять Вооружённые силы и Военно-морской флот, чтобы адекватно отвечать на вызовы и угрозы.