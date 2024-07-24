Солнечногорск, Московская область, 24 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Армения является для России братской страной, Москва рассчитывает на политическую мудрость Еревана во взаимоотношениях с Западом. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа в подмосковном «Сенеже».

Антон Денисов/РИА Новости

По его словам, российская сторона надеется, что Ереван не пойдет по пути нынешних киевских властей, выбирая или Запад или Россию.

«Мы рассчитываем на политическую мудрость Армении, мы с уважением относимся к таким поискам, мы только не хотели бы, чтобы эти поиски выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, то есть «или-или». Такая безальтернативность политического видения — это не то, что мы хотели бы видеть», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Армения является для России братской и суверенной страной, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. По его словам, российская сторона намерена развивать двусторонние отношения с Ереваном. Он напомнил, что обе страны состоят во множестве интеграционных проектов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 6 июля стало известно о проведении США и Арменией совместных учений в период с 15 по 25 июля. Ранее Армения и США в совместном заявлении обозначили намерение повысить уровень отношений до стратегического партнёрства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян грозил выходом из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в марте заявила, что Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада. Она подчеркнула, что эти планы явно расходятся с коренными интересами армянского народа.

В комментарии ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян отметил, что совместные с США учения несут важный политический сигнал, показывая, что армянские власти во главе с Пашиняном намерены пересмотреть, а точнее, отказаться от союзнических отношений с Россией и сделать ставку в сфере безопасности на сотрудничество с Западом.