Москва, 24 марта, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево заявившую о бомбе в сумке пассажирку рейса в Ереван. Об этом 24 марта сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В настоящее время женщина задержана, с ней работают сотрудники полиции», — процитировал слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он уточнил, что после этого сумку пассажирки проверили и в ней не нашли никаких взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 марта стало известно, что пассажирка рейса Москва — Ереван заявила в салоне самолёта о том, что в её ручной клади находится бомба. По словам очевидцев, женщина агрессивно себя вела и пересаживалась с места на место. Рейс пришлось задержать.

В самолёте в аэропорту Томска 4 марта произошёл инцидент с нетрезвым мужчиной. Пассажир начал кидать яблоки в людей и нанёс удар кулаком в лицо одному из представителей авиакомпании. Дебошира сняли с рейса.

В Москве в феврале задержали рейс на Шри-Ланку из-за подравшихся в самолёте пьяных мужчины и женщины с двумя детьми. При этом женщина потеряла сознание, когда на борт воздушного судна вошли полицейские.