Москва, 15 апреля, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Комиссия по законопроектной деятельности правительства России поддержала законопроект Минюста о наделении судебных приставов полномочиями применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие, сообщил 15 апреля ТАСС, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ предполагает внесение поправок в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Согласно ему, приставы перед применением силовых методов должны будут предупредить об этом и предоставить гражданам время на исполнение требований, если это не создаёт опасности жизни и здоровью.

В законопроекте отмечается, что силу или оружие следует применять с учётом характера и степени опасности правонарушения. При необходимости приставы будут обязаны оказать медицинскую помощь тем, кому нанесли травмы.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Рязани застрелили главу отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Подозреваемого в убийстве задержали и арестовали.

В январе прошлого года в Анапе задержали четырёх человек, готовящих покушение на сотрудника службы судебных приставов. Как установили следователи, они хотели поджечь его дом и автомобиль и искали для этого исполнителей.