Москва, 24 июля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили за сутки пункт управления бригады ВСУ и склад с беспилотниками. Об этом 24 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ в течение суток уничтожены пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Генерал добавил, что также удалось уничтожить низковысотный обнаружитель, радиолокационную станцию подсвета цели и наведения, кабину боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах, отметил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Конашенков сообщил, что российские военные в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по четырём бригадам ВСУ и отразили три атаки украинской армии в Харьковской области.

19 июля Конашенков проинформировал, что Южная группировка войск Вооружённых сил России за неделю уничтожила 24 склада боеприпасов ВСУ и десять станций радиоэлектронной борьбы. Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, а также двух десантно-штурмовых соединений ВСУ.