Киев, 24 июля, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Желание выйти на границы 1991 года у жителей Украины может ослабевать на фоне тяжёлых потерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) и усталости от конфликта. Такое мнение 24 июля высказал бывший боец украинской армии Виктор Коваленко в беседе с американским изданием Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинский моральный дух по поводу возвращения всех территорий может идти на спад из-за истощения и тяжёлых потерь», — сказал он.

Коваленко уточнил, что на сегодняшний день украинские войска прежде всего занимают оборону и у них не имеется потенциала для нового контрнаступления.

Экс-боец ВСУ предположил, что снижение числа сторонников возвращения к границам 1991 года на Украине позволяет главе киевского режима Владимиру Зеленскому получить большую дипломатическую свободу для окончания конфликта без опасений серьёзного недовольства украинцев. Он отметил, что Зеленский может использовать конфликт для того, чтобы избавиться от пророссийски настроенного Донбасса.

«Значительная часть украинского общества условно согласна с тем, что индустриализированный Донбасс является финансовой обузой и мешает пути Украины в ЕС и НАТО», — добавил Коваленко.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля из результатов опроса Киевского международного института социологии стало известно, что количество готовы отказаться от территорий ради урегулирования конфликта жителей Украины за год выросло в три раза. Отмечалось, что с мая 2022 года по май 2023 за это высказывалось 8–10% респондентов, а к маю 2024 года это число выросло до 32% опрошенных.

Позднее в этот же день Зеленский признался, что понимает необходимость урегулировать украинский конфликт. Глава киевского режима также назвал «сильным сигналом» визит госсекретаря Ватикана в Киев.

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, он допустил вероятность того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца текущего года, не исключив, что в итоге Киев потеряет ещё часть территорий.

Президент РФ 14 июня назвал условия, при которых российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Путин уточнил, что для этого Киев должен отказаться от идеи вступить в НАТО, вывести ВСУ из новых регионов РФ, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных жителей Украины.