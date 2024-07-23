Киев, 23 июля, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения украинского конфликта. Он сообщил об этом 23 июля в ходе встречи в Киеве с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить … [вооружённый конфликт] как можно скорее, конечно», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима также назвал «сильным сигналом» визит госсекретаря Ватикана в Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он также не исключил вероятности того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, при этом допустив, что её итогом станет потеря киевским режимом ещё части территорий.

Глава киевского режима также заявил, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то ей будет неважно, с кем из представителей России вести диалог. При этом в ноябре 2022 года Зеленский своим указом официально запретил Киеву мирные переговоры с российским руководством.

Путин 14 июня встрече с руководством МИД РФ назвал условия, при которых Москва готова к началу переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Глава государства уточнил, что для этого украинская сторона должна отказаться от членства в НАТО, вывести свои войска из новых регионов РФ, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных жителей Украины.

Кроме того, российские власти указали на то, что Зеленский более не является легитимным президентом, так как срок его полномочий истёк в мае, а новые выборы проводить главарь режима отказался. В связи с чем Москве придётся анализировать, с кем из представителей Киева можно вести переговоры.