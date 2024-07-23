Киев, 23 июля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Доля украинцев, которые готовы отказаться от территорий ради урегулирования конфликта в стране, за последний год возросла в три раза. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Иван Шилов ИА REGNUM

В учреждении напомнили, что в конце 2023 года готовность граждан Украины к территориальным уступкам выросла до 19%, в феврале 2024 года ― до 26%, а в мае 2024 года этот показатель составил 32%. При этом в период с мая 2022 года по май 2023 года ради мирного разрешения ситуации на территориальные уступки готовы были пойти около 8–10% респондентов. Против тогда выступало абсолютное большинство — 82–87%.

В КМИС отметили, что в мае опрос совпал по времени с активными наступательными действиями российских сил в Херсонской области.

Опрос проводился методом телефонного интервью на основе случайной выборки телефонных мобильных номеров. Граждан просили ответить на вопрос: «С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны в большей степени?» В качестве ответов предлагались два варианта: «Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий» и «Ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого [конфликт] продлится дольше и будут угрозы сохранению независимости».

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным социологического опроса, проведённого КМИС в феврале, более 70% жителей Украины выступили за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. В институте подчеркнули, что во всех регионах страны большинство жителей открыты к дипломатическому треку. Для сравнения: в мае 2022 года за переговоры с Россией выступали 59% опрошенных жителей Украины.

21 июля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом ранее Зеленский своим указом официально запретил подобные переговоры. В интервью британской радиостанции глава киевского режима сказал, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то будет неважно, с какими представителями России разговаривать.

Также он допустил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года и по её итогам Украина не вернёт часть территорий, входивших в её состав до 2014 года. Вместе с тем Зеленский предположил, что «сила дипломатии» сможет помочь Киеву вернуть эти территории.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв назвал это заявление главы киевского режима игрой на западную публику. Депутат считает, что таким образом он хочет показать, что якобы стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком считает, что странам Европейского союза следует смириться с поражением Украины и поторопиться заключить мир с Россией. Он отметил, что главы европейских государств совершили глупость, поддержав политику американского президента Джо Байдена и обострив отношения с Россией.

Москва неоднократно заявляла о готовности к диалогу по урегулированию конфликта на Украине. В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.