Москва, 24 июля, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили за сутки две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 украинской армии. Об этом 24 июля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение суток уничтожены пункт управления и склад беспилотных летательных аппаратов 63-й механизированной бригады ВСУ; низковысотный обнаружитель, радиолокационная станция подсвета цели и наведения, кабина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал он.

Генерал добавил, что поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 61 беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 комплекса Patriot.

12 июля Конашенков проинформировал, что ВС РФ в течение недели уничтожили десять пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В том числе они нейтрализовали комплекс Patriot, четыре С-300ПС и два ЗРК HAWK.