Москва, 24 июля, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Сотрудники силовых ведомств установили личность исполнителя подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом 24 июля сообщил Telegram-канал «112».

Sledcom.ru

Отмечается, что, по предварительной информации, исполнитель действовал по заданию спецслужб Украины.

«Установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника <…>, а затем произвёл подрыв дистанционно», — говорится в сообщении.

По словам источника, преступник уже мог покинуть территорию России и направиться в Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в результате чего пострадал водитель машины и находившаяся там же женщина. При взрыве мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица.

СК России возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В МВД РФ сообщили, что, по предварительной информации, причиной взрыва стала детонация взрывного устройства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 июля назвал преждевременным делать выводы о наличии украинского следа в подрыве машины в Москве. Представитель Кремля призвал дать следователям время на проведение необходимой работы.