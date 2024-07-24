Москва, 24 июля, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 24 июля назвала скудными итоги визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Великобританию на четвёртый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

CNP/ Global Look Press

«Реальные итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», — заявила дипломат.

По её словам, Зеленского с фирменной протянутой рукой заметили на саммите ЕПС в Великобритании. Захарова заявила, что лейтмотивом встречи стала поддержка Украины. В этой связи дипломат добавила, что эта тема — единственная повестка, по которой у Лондона с Евросоюзом союзом меньше всего разногласий.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что Зеленский привёз в Киев два новых соглашения о безопасности с Чехией и Словенией, чтобы оправдать итоги визита в Британию. Дипломат назвала эти соглашения «Зелькины грамоты», отметив, что этими заверениями не вернуть и не остановить гибель украинского народа. Как резюмировала Захарова, Зеленский маниакально хочет сохранить власть и ради этого готов на всё.

Четвертый саммит Европейского политического сообщества проходил в Бленхеймском дворце в Вудстоке 18 июля. На саммит приехали лидеры 45 стран и представители ОБСЕ, НАТО и Совета Европы. В мероприятии приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Темой четвертого саммита ЕПС стала Украина. Зеленский на этой встрече призывал западных союзников разрешить ВСУ наносить удары по российским аэродромам.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Захарова заявила, что высказывания Зеленского о скорейшем завершении конфликта на Украине связаны с электоральными циклами в США. Дипломат напомнила, что заявления главы киевского режима встраиваются в поток политических новостей США с целью напомнить о себе и поклянчить ещё.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам по украинскому конфликту. Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова к началу переговоров об урегулировании украинского конфликта. Он уточнил, что для этого Киев должен отказаться от членства в НАТО, вывести свои войска из новых регионов РФ, признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.