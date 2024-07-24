Москва, 24 июля, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Российские граждане, которые находились на борту рыболовецкого судна Argos Georgia, потерпевшего крушение в Атлантическом океане, не пострадали, сообщила 24 июля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», — заявила Захарова.

Российский дипломат добавила, что МИД будет «держать на контроле» ситуацию с российскими моряками.

Как сообщало ИА Регнум, рыболовецкое судно Argos Georgia, шедшее под флагом Острова Святой Елены, затонуло в южной части Атлантического океана утром 23 июля. Оно подало сигнал бедствия в районе Фолклендских островов.

Как выяснилось, судно, на котором находились 25 членов экипажа и двое наблюдателей, потерпело крушение из-за шторма. В результате погибли восемь моряков, ещё пять человек пропали без вести, 14 человек выжили.

Личности двоих из восьми погибших установили. Ими оказались граждане Испании. Кроме того, на Argos Georgia находились граждане России, Индонезии, Уругвая и Перу.

Норвежская рыбопромышленная компания Ervik Havfiske, которой принадлежало судно, 24 июля сообщила, что при крушении Argos Georgia погиб один гражданин России и ещё трое пропали без вести.