Число моряков, погибших при крушении судна в Атлантике, возросло до восьми
Фолклендские острова, Великобритания, 24 июля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Число моряков, погибших при крушении возле Фолклендских островов в южной части Атлантического океана рыболовного судна, возросло до восьми. Об этом 24 июля сообщило испанское агентство EFE.
«Согласно последней информации, из 25 членов экипажа и двух наблюдателей 14 выжили, восемь членов экипажа погибли, тела которых были обнаружены, пятеро пропали без вести», — говорится в сообщении.
Ранее британское издание The Guardian сообщало о по меньшей мере шести погибших.
По информации источника, удалось установить, что двое из восьми погибших — граждане Испании. На борту потерпевшего крушение Argos Georgia также находились граждане России, Индонезии, Перу и Уругвая.
Как передавало ИА Регнум, рыболовное судно под флагом Острова Святой Елены потерпело крушение рано утром 23 июля после подачи сигнала бедствия. Причиной происшествия назвали жёсткие погодные условия. В ходе спасательной операции удалось спасти 13 человек, ещё одного члена экипажа живым обнаружило другое судно.