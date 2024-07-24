Фолклендские острова, Великобритания, 24 июля, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Число моряков, погибших при крушении возле Фолклендских островов в южной части Атлантического океана рыболовного судна, возросло до восьми. Об этом 24 июля сообщило испанское агентство EFE.

Agence France-Presse Стэнли, Фолклендские острова

«Согласно последней информации, из 25 членов экипажа и двух наблюдателей 14 выжили, восемь членов экипажа погибли, тела которых были обнаружены, пятеро пропали без вести», — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Guardian сообщало о по меньшей мере шести погибших.

По информации источника, удалось установить, что двое из восьми погибших — граждане Испании. На борту потерпевшего крушение Argos Georgia также находились граждане России, Индонезии, Перу и Уругвая.

Как передавало ИА Регнум, рыболовное судно под флагом Острова Святой Елены потерпело крушение рано утром 23 июля после подачи сигнала бедствия. Причиной происшествия назвали жёсткие погодные условия. В ходе спасательной операции удалось спасти 13 человек, ещё одного члена экипажа живым обнаружило другое судно.