Москва, 24 июля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Мужчина, который пострадал в результате взрыва Toyota на парковке в Москве, — действующий российский военный, сообщил 24 июля Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Вместе с пострадавшим 49-летним Андреем Т. в автомобиле находилась его жена. Причиной взрыва стало заложенное в районе сиденья взрывное устройство, тротиловый эквивалент которого составляет порядка 500 г, уточнил канал.

Как сообщало ИА Регнум, мужчине оторвало конечности в результате взрыва Toyota на парковке в Москве утром 24 июля. Находившаяся в машине женщина также пострадала: её госпитализировали с рваными ранами лица.

Очевидцы заявили, что пострадавшие в результате взрыва мужчина и женщина — семейная пара, муж — участник СВО. Официального подтверждения этой информации нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.