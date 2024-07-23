Грайворон, Белгородская область, 24 июля, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Украинские военные сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство возле многоквартирного дома в городе Грайвороне Белгородской области. Об этом 24 июля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон ВСУ

«В городе Грайвороне беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, которые приводит губернатор, пострадавших нет. В результате удара выбило окна в одной из квартир этого дома.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 июля стало известно, что украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. Нападение привело к ранению троих мужчин.

Вечером 23 июля Вячеслав Гладков обнародовал информацию о том, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа в Белгородской области беспилотник ВСУ врезался в двухэтажный многоквартирный дом, из-за чего полностью разрушило часть здания. При этом никто не пострадал.

Кроме того, в регионе дроны ВСУ атаковали Шебекино и посёлок Красное Шебекинского городского округа. При сбросе взрывного устройства получили повреждения два автомобиля. Также была полностью разрушена крыша частного домовладения.