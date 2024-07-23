Валуйский район, Белгородская область, 23 июля, 2024, 22:55 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в двухэтажный многоквартирный дом в Новопетровке Валуйского городского округа. Об этом 23 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В селе Новопетровка… дрон врезался в двухэтажный многоквартирный дом, в результате чего часть здания полностью разрушена», — написал он в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что, по предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Кроме того, украинские БПЛА атаковали Шебекино и посёлок Красное в Шебекинском городском округе. В результате сброса взрывного устройства повреждения получили два легковых автомобиля, при атаке FPV-дрона полностью разрушена крыша частного домовладения.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на вторник нейтрализовали в общей сложности 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над Крымским полуостровом и Чёрным морем военные сбили 21 БПЛА, ещё по две воздушные цели ВС России обезвредили над территорией Брянской и Белгородской областей. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, массированную атаку вражеских беспилотников отразили силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.

Утром 23 июля украинский БПЛА атаковал движущийся автомобиль в Щетиновке в Белгородской области, пострадали трое мужчин. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавшие с баротравмами и осколочными ранениями самостоятельно обратились в белгородскую городскую больницу №2, им оказали необходимую медицинскую помощь. Все трое от госпитализации отказались.

Кроме того, Вооружённые силы Украины при помощи БПЛА атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. В результате вооружённое агрессии погиб один человек, четверых госпитализировали.