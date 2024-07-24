Белгород, 24 июля, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью 24 июля обезвредила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в селе Новопетровка Валуйского городского округа украинский БПЛА врезался в двухэтажный многоквартирный дом. В результате удара никто не пострадал.

ВСУ, используя дроны, также атаковали Шебекино и посёлок Красное в Шебекинском городском округе. При этом два легковых автомобиля получили повреждения, а крыша частного домовладения оказалась разрушена полностью.

В городе Грайвороне Белгородской области БПЛА украинской армии сбросил взрывное устройство возле многоквартирного дома, из-за чего выбило окна в одной из квартир.