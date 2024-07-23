Киев, 24 июля, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) направила обращение в генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить слова бывшего президента Петра Порошенко на предмет разжигания розни в обществе, сообщил адвокат Никита Чекман, который представляет интересы УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В своем Telegram-канале юрист уточнил, что авторами письма выступили представители Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Они считают, что Порошенко совершил уголовное преступление.

В УПЦ пояснили, что высказывания экс-главы государства были направлены на разжигание национальной, расовой и религиозной ненависти. Авторы обращения напомнили, что недавно политик обвинил Украинскую православную церковь в связях с Федеральной службой безопасности РФ.

Подобные утверждения в УПЦ назвали клеветой и травлей в адрес религиозной организации. Представители лавры также предупреждают, что такая недостоверная информация угрожает национальным интересам Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля депутат Рады Евгений Шевченко и глава комитета украинского парламента по гуманитарной политике Никита Потураев внесли на рассмотрение законопроект о запрете УПЦ на Украине. При этом голосов для рассмотрения документа во втором чтении не хватило, а юридическое управление раскритиковало его содержание.

23 июля группа депутатов Рады заблокировала трибуну после того, как в повестку заседания не включили законопроект о УПЦ. Они принесли с собой плакаты, на которых содержались призывы к запрету этой организации.

Председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что в случае принятия закона о запрете УПЦ на Украине начнётся очередная фаза религиозных гонений. По мнению эксперта, это приведёт к ещё большим масштабам деятельности по захвату храмов Украинской православной церкви.

Власти Украины не первый год осуществляют гонения на каноническую УПЦ. Их пик пришёлся на насильственный захват Киево-Печерской лавры в марте 2023 года, когда монахов начали незаконно выселять из обители, поставив им условие перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Россия охарактеризовала такую политику Киева в адрес УПЦ как репрессии.