Анталья, Турция, 23 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В турецкой провинции Мугла возбуждено уголовное дело в связи с гибелью российский мотоциклистки и блогера МотоТани (настоящее имя — Татьяна Озолина). Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на генеральное консульство РФ в Анталье.

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«Генконсульство России в Анталье выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянки на Родину», — говорится в сообщении.

В генконсульстве подчеркнули, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, Озолина погибла в ДТП в Турции. Авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Её мотоцикл столкнулся с байком мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте, Обута доставили в больницу Миляса.

По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой, после чего один из байкеров врезался в разделительный барьер посреди дороги, второй — в барьер на обочине. Позднее появились снимки с места гибели блогера.

Озолина была блогером-миллионником, только на канале в YouTube у неё было около двух миллионов подписчиков. В соцсетях она подробно рассказывала о своих путешествиях. Незадолго до гибели она опубликовала символичный пост о планах покорить Турцию. После известия о смерти байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией.