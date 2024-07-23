Турция, 23 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Появились снимки с места гибели российский мотоциклистки и блогера МотоТани (настоящее имя — Татьяна Озолина) в турецкой провинции Мугла. Их опубликовал портал Karya Haber.

Karsten Schmalz/ Global Look Press

Фотографии сделали на трассе, где транспортное средство байкерши столкнулось с другим мотоциклом. На одном из фото чёрно-красный мотоцикл девушки лежит в небольшом кювете за отбойником, вокруг разбросаны детали и, возможно, личные вещи Озолиной.

Глава «Мотомосква» Андрей Иванов в своём Telegram-канале отметил, что за мотоциклисткой следили миллионы людей. Её одновременно обсуждали и злословили, но теперь от МотоТани осталась только память.

Как передавало ИА Регнум, российская блогерша погибла в ДТП в Турции. Авария произошла на автодороге между городами Сёке и Миляс у деревни Сарычай в провинции Мугла. Её мотоцикл столкнулся с байком мотоблогера из Турции Онура Обута. Озолина скончалась на месте происшествия, Обута доставили в больницу Миляса. По данным агентства IHA, группа из трёх мотоциклов столкнулась с фурой.

Незадолго до гибели Озолина опубликовала символичный пост о планах покорить Турцию. После известия о смерти байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией.