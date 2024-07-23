Пекин, 23 июля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Китай готов развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, поддерживать стабильность производственных цепочек в энергетике. Об этом 23 июля заявил председатель КНР Си Цзиньпин в обращении к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума.

Пресс-служба президента РФ

«Китай готов работать с Россией, чтобы продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере», — отметил Си Цзиньпин.

Он заявил о готовности КНР поддерживать стабильность и устойчивость производственных цепочек в энергетике, способствовать продвижению более мощного и экологичного развития мировой энергетической отрасли.

В форуме принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии к участникам VI Российского-китайского энергетического бизнес-форума, что сотрудничество в энергетической сфере — одна из наиболее важных составляющих отношений России и Китая. Он отметил, что поставки энергоресурсов в Китай достигают рекордных объёмов, Москва и Пекин работают над совершенствованием технологий добычи сырья, его переработки и транспортировки, а также над повышением их экологической безопасности.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян 22 июля на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым в Москве заявил, что Китай готов и дальше повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Он отметил, что странам следует усилить политическую поддержку друг друга и работать над созданием благоприятной инвестиционной среды.