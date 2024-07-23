Москва, 23 июля, 2024, 09:17 — ИА Регнум. Пекин готов повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Россией, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, сообщило 23 июля Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Китай готов сотрудничать с Россией для полной реализации важного консенсуса глав государств, постоянно повышать уровень инвестиционного сотрудничества между двумя странами», — заявил Дин Сюэсян.

Китайский политик добавил, что двум странам нужно усилить политическую поддержку и активно создавать благоприятную инвестиционную среду. Он предложил укрепить связи для успешного выполнения совместных проектов и задействовать потенциал для улучшения межрегионального сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, Главное таможенное управление Китая 12 июля проинформировало о том, что торговый оборот между КНР и Россией за первые полгода 2024 года увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг $116,9 млрд.

В Китай Россия экспортировала товары на общую сумму $65,2 млрд. Это на 3,9% больше по сравнению с показателями первого полугодия прошлого года. Объём поставок товаров Китая в Россию уменьшился на 0,8%, составив $51,7 млрд.