Москва, 23 июля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Сотрудничество в энергетической сфере — одна из наиболее важных составляющих двусторонних отношений России и Китая, заявил 23 июля президент РФ Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

В опубликованном на сайте Кремля приветственном послании участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума президент отметил, что отношения двух стран динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным», — заявил Путин.

Поставки энергоресурсов из России в Китай достигают рекордных объёмов. Москва и Пекин работают над совершенствованием технологий добычи сырья, его переработки и транспортировки, а также над повышением их экологической безопасности, отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян 22 июля на встрече с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Москве заявил, что Китай готов и дальше повышать уровень инвестиционного сотрудничества с Россией. Он отметил, что странам следует усилить политическую поддержку друг друга и работать над созданием благоприятной инвестиционной среды.

В начале месяца главное таможенное управление Китая подвело итоги первого полугодия в сфере торговли с Россией. За первые шесть месяцев 2024 года торговый оборот двух стран вырос на 1,8%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг $116,9 млрд.

По итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного значения — $227,7 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом составил 23%.