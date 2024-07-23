Тольятти, Самарская область, 23 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Крупнейший в России автопроизводитель «АвтоВАЗ» запустил маркетплейс Restart по продаже автомобилей с пробегом Lada и других брендов, в котором предусмотрена возможность оформления кредита и страховки. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба компании на своём сайте.

РИА Новости / Алексей Даничев

«АО «АвтоВАЗ» и «Авто Финанс Банк» объявляют о запуске программы по развитию бизнеса автомобилей с пробегом Restart. Restart представляет собой экосистему, которая объединяет программу сертификации автомобилей с пробегом Lada или других автомобильных брендов, онлайн-маркетплейс автомобилей с пробегом restart. auto и кредитные и страховые продукты Restart Finance», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе имеется возможность выбрать онлайн автомобиль с пробегом, а также кредитное предложение и послегарантийную поддержку от официального дилера Lada.

В компании уточнили, что техническое состояние сертифицируемых по программе Restart автомобилей будут тщательно проверять, после чего они получат год продлённой гарантии.

При этом автомобили Lada уже с июля можно будет приобрести по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 российских регионах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля Банк «Новиком» (дочерний банк госкорпорации «Ростех») на полях промышленной выставки «Иннопром-2024» заключил соглашение с компанией «АвтоВАЗ». Как следует из документа, банк обеспечит финансирование как в форме кредитования, так и в виде банковских гарантий.

«АвтоВАЗ» в начале июня раскрыл дизайн новой модели Lada Iskra. Она является автомобилем самого популярного в России сегмента В и будет выпускаться в версиях седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross.

Глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин 5 июня предположил, что стоимость нового автомобиля Lada Iskra будет выше цены на Lada Granta. По его словам, себестоимость производства новой модели будет гораздо выше, чем у уже запущенных в производство.