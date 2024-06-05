Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 15:45 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» презентовал свой новый автомобиль Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Старт производства модели запланирован на начало 2025 года.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Lada Iskra представлена в малиновом цвете. Она считается автомобилем самого популярного в России сегмента В, в линейку которого войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, рассказали на презентации.

«Мы сделали гигантский рывок с этим проектом, понимая, насколько он востребован в момент формирования, становления и возрождения нашего рынка. Несмотря на то, что «Автоваз» два года назад был не в лучшем финансовом положении, мы все равно нашли возможность с помощью наших банков-партнеров и российского фонда промышленности обеспечить инвестиции в этот проект в размере 23 миллиардов рублей», — отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

По предварительным данным, цена на новинку составит 1,1–1,5 млн рублей. Но поскольку представленная модель считается предсерийной, её окончательная цена будет объявлена позже. При этом эксперты уже анонсируют высокий спрос на авто. Как передавало ИА Регнум, только за май этого года продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70%. За этот период удалось реализовать 593 модели, что стало рекордом с момента производства Lada в 2015 году.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В этом году тема экономического форума — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о повышенном интересе к мероприятию как у отечественных представителей бизнеса, так и у зарубежных предпринимателей. На площадке ПМЭФ-2024 состоится свыше 100 дискуссий, более 10 бизнес-диалогов и двусторонних встреч, в том числе в формате ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Китай, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — ЮАР и другие.