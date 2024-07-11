Екатеринбург, 11 июля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Банк «Новиком» (дочерний банк госкорпорации «Ростех») заключил соглашение с АО «Автоваз» на полях промышленной выставки «Иннопром-2024». Договоренности направлены на организацию финансирования поставщиков автогиганта.

Пресс-служба банка «Новиком» «АвтоВАЗ»

Подписи под соответствующим документом поставили заместитель председателя правления банка «Новиком» Алексей Кузнецов и исполнительный вице-президент по финансам «АвтоВАЗа» Евгений Чуканов.

Поддержка цепочки кооперации промышленных предприятий в целом и автопрома в частности — одно из приоритетных направлений деятельности банка. Заключенное соглашение даст банку возможность нарастить работу с поставщиками крупнейшего производителя легковых автомобилей в России.

В соответствии с документом «Новиком» обеспечит финансирование как в форме кредитования, так и в виде банковских гарантий. Кроме того, организация предоставит партнерам доступ к льготным инструментам государственной поддержки.

Работа банка с поставщиками автокомпонентов и самим автопроизводителем развивается по нескольким направлениям. С «АвтоВАЗом» он сотрудничает в рамках кластерной инвестиционной платформы — совместного проекта Минпромторга России, Фонда развития промышленности и корпорации развития ВЭБ.РФ. В частности, «Новиком» финансирует разработку и запуск в серийное производство автомобиля LADA Iskra, мировая премьера которого состоялась на ПМЭФ в этом году.

«Финансирование всех участников отрасли отечественного автопрома — стратегически важная задача для нас», — заявил Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что банк активно поддерживает работу системообразующих предприятий и их цепочки кооперации по наращиванию производства инновационной и конкурентоспособной продукции. «Уверен, благодаря компетенциям Новикома партнеры успешно реализуют стоящие перед ними задачи национального масштаба», — сказал заместитель председателя правления банка «Новиком».