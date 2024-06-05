Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Стоимость нового автомобиля Lada Iskra, который 5 июня был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), будет выше Lada Granta, сообщил агентству «Автостат» руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Sergey Petrov/Global Look Press

«Несмотря на то, что стоимость Lada Iskra будет выше ценника Lada Granta (по моему мнению, от 1,5 млн рублей), можно ожидать, что новинка сможет занять свою нишу на авторынке России. Прежде всего, потому что она больше в размерах, чем Lada Granta, что обеспечит более высокий уровень комфорта в салоне», — сказал он.

По мнению шеф-редактора радио «Автодор» Игорь Моржаретто, по своим размерам LADA Iskra, действительно, оказывается между двумя моделями, но по своим качественным показателям, актуальности дизайна, наличию современных опций будет превосходить Granta и Vesta.

Кроме того, отметил эксперт, себестоимость производства новой модели будет гораздо выше, чем тех, что уже находятся на конвейере.

«У Lada Iskra в своём ценовом сегменте нет конкурентов среди китайских марок. Этот автомобиль по праву может стать народным благодаря своей доступности и техническому оснащению», — поделился, в свою очередь, мнением коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.

Как передавало ИА Регнум, «АвтоВАЗ» представил свой новый автомобиль Lada Iskra 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Старт производства модели запланирован на начало 2025 года. Автомобиль представлен в малиновом цвете и считается автомобилем самого популярного в России сегмента В, в линейку которого войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.

По предварительным данным, цена на новинку составит 1,1 — 1,5 млн рублей. Но поскольку представленная модель считается предсерийной, её окончательная цена будет объявлена позже. При этом эксперты уже анонсируют высокий спрос на авто.