Москва, 23 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. В российском бюджете растёт доля нефтегазовых доходов, заявил 23 июля президент России Владимир Путин на встрече с председателем Счётной палаты Борисом Ковальчуком.

(сс) Администрация президента России

В ходе беседы глава государства обратил внимание на тот факт, что ввиду роста нефтегазовых и иных доходов дефицит в бюджете страны достиг своего минимума.

«Но лишних денег нет! Поэтому я очень рассчитываю на то, что самым внимательным образом вы будете следить за финансовой дисциплиной и уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», — обратился он к Ковальчуку.

Президент подчеркнул, что при явной необходимости глава счётной палаты должен «без всякого стеснения» обращаться напрямую к нему.

«Прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — указал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале встречи Путин с Ковальчуком обсудили вопросы возврата средств в федеральный бюджет. По итогам 2023 года Счётная палата вернула в него более 26 млрд рублей, доложил глава Счётной палаты.

2 июля на встрече с президентом России председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков отметил, что корпорация увеличивает объёмы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок и осваивает крупные месторождения в Арктике и Восточной Сибири. Кроме того, компания модернизировала Омский НПЗ, в настоящее время обновляется Московский НПЗ.

По его словам, нефтяная отрасль полностью импортонезависима по технологиям, из 1400 видов базового оборудования освоено производство 1200 позиций, дефицит по оставшимся планируется устранить к 2027 году.

В июне Минфин сообщил о существенном росте доли нефтегазовых доходов в бюджете страны. По данным ведомства, за период с января по май 2024 года они составили 4951 млрд рублей, превысив на 73,5% показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.