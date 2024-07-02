Москва, 2 июля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с Александром Дюковым, сообщается 2 июля на сайте Кремля.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков

В ходе встречи Дюков информировал главу государства о работе компании.

Так, по его словам, «Газпром нефть» увеличивает объёмы производства нефтепродуктов и их поставок на внутренний рынок и осваивает крупные месторождения в Арктике и Восточной Сибири.

Кроме того, отметил Дюков, компания модернизировала Омский НПЗ, в настоящее время обновляется Московский НПЗ.

«Нефтяная отрасль полностью импортонезависима по технологиям, из 1400 видов базового оборудования освоено производство 1200 позиций, дефицит по оставшимся планируется устранить к 2027 году», — добавил он.

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Как передавало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин в поздравлении коллектива «Газпрома» с 31-й годовщиной основания отметил особый вклад холдинга в укрепление технологического суверенитета страны. Он также заявил, что компания всегда работала на стратегическую перспективу и с учётом государственных интересов России.