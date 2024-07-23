Москва, 23 июля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Москве женщине во время группового изнасилования мигрантами пришлось изображать удовольствие, чтобы спасти себе жизнь. Источник ИА Регнум сообщил, что преступников задержали практически сразу, в отношении них возбуждено уголовное дело. Следователи показали кадры с места проведения следственных действий с подозреваемыми.

ГСУ СК России по г. Москве

В ночь с 19 на 20 июня в проезде Стратонавтов в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы произошло групповое изнасилование. Двое иностранцев напали на 31-летнюю жительницу Москвы и изнасиловали её. В руках одного из нападавших был нож, он угрожал жертве применить оружие, если она будет сопротивляться.

«За совершение данного преступления были задержаны два гражданина Республики Узбекистан, которым предъявлено обвинение по статье «Изнасилование» группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ). В ходе допросов фигуранты признали вину и подтвердили свои показания во время проведения следственного эксперимента», — говорится в сообщении Следственного комитета.

ГСУ СК России по г. Москве

В настоящий момент по делу продолжается следствие, проводятся судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Правоохранителям также предстоит проверить законность пребывания иностранных граждан на территории РФ. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое мигрантов пристали к своей жертве и её парню на улице. Пара попыталась уйти от конфликта, но парня избили, а девушку утащили в кусты. Жертве насильников пришлось притвориться, что ей нравится происходящее, чтобы спасти себе жизнь.