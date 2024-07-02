Москва, 2 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. В Москве жертва группового изнасилования притворилась, что ей нравится происходящее, чтобы спасти себе жизнь. Об этом ИА Регнум сообщил источник. По его словам, двое мигрантов сначала избили её парня, а затем, угрожая девушке ножом, насиловали по очереди.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Нападение произошло в ночь с 19 на 20 июня в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Поздним вечером 31-летняя Светлана (имя изменено) прогуливалась со своим молодым человеком в парке. Молодые люди присели на лавочку и беседовали друг с другом. Вскоре к ним подошли двое незнакомцев восточной внешности. «Гости» неприлично себя вели, поэтому Светлана с молодым человеком решили отойти подальше и пересели на другую лавку. Незнакомцы стали приближаться к паре и провоцировали конфликт.

«Парень Светланы попытался поговорить с мигрантами, но они набросились на него и начали избивать. Женщина спряталась в кустах, но её быстро нашли. Угрожали ножом, чтобы она не сопротивлялась. Пострадавшая, испугавшись за свою жизнь, изобразила удовольствие, чтобы её не зарезали», — сообщил источник.

Происходящее прекратилось только после того, как из темноты показались фонарики. На место прибыли сотрудники полиции, которых позвали на помощь случайные прохожие.

«По подозрению в совершении преступления были задержаны двое уроженцев Республики Узбекистан 1991 и 1997 годов рождения», — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, срок пребывания на территории РФ у одного из мигрантов заканчивается в августе 2024 года, другой может находиться в России до марта 2025 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве нелегальный мигрант из Таджикистана изнасиловал школьницу в подъезде многоэтажки. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.