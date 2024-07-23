Краснодар, 23 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника украинской армии на паром в порту «Кавказ» погиб один человек, пятеро пострадали. Об этом 23 июля сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава региона отметил, что Киев вновь предпринял попытку теракта на территории Кубани.

«Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту «Кавказ». К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — написал он.

В оперативных службах края уточнили, что после атаки дронов ВСУ в порту начался пожар. По состоянию на 12:00 мск он был потушен.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на три автомобиля. В результате этого пострадали два мирных жителя.

Ранее в этот же день дроны ВСУ атаковали трактор, работавший в поле в селе Устинка. От полученных ранений тракторист погиб на месте. Находившаяся с ним вместе в кабине жена получила осколочное ранение правого бедра.