Белгород, 22 июля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 22 июля с помощью беспилотника атаковали трактор, который работал в поле в селе Устинка Белгородского района, тракторист погиб. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, пострадала супруга тракториста. В момент атаки она была с ним. Женщина самостоятельно обратилась в сельскую амбулаторию. Позже бригада скорой помощи доставила её в городскую больницу №2 города Белгорода.

«У женщины осколочное ранение правого бедра. Вся необходимая помощь оказывается», ― уточнил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 22 июля Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Медики диагностировали у него контузию и множественные осколочные ранения головы и плеча.

В Белгородской области при повторном обстреле украинскими боевиками города Шебекино загорелась кровля частного дома, пострадал один мирный житель ― 87-летняя женщина.

Ночью 22 июля над российской территорией нейтрализовали 75 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. В Минобороны подчеркнули, что все попытки ВСУ совершить террористическую атаку предотвратили средства ПВО.

Так, 47 дронов сбили над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.