Москва, 23 июля, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Его подписание состоится в ближайшее время, сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Он отметил, что консультации специалистов из министерств иностранных дел двух стран провели 21 июня в Москве. В их рамках утвердили финальный текст документа.

«По их итогам условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне. Надеемся, что в скором будущем мы станем свидетелями этого по-настоящему исторического события», — процитировали Руденко «Известия».

Замглавы МИД подчеркнул, что работа над договором, повышающим статус российско-иранских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, велась почти два с половиной года, сейчас её можно назвать завершенной.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении властей страны расширять и укреплять сотрудничество с Россией, которая является стратегическим союзником Ирана. Глава государства отметил, что приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз.

8 июля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана. В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень добрососедских российско-иранских отношений и подтвердили готовность к совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.

На полях саммита ШОС в Астане 4 июля Путин отметил, что по ключевым вопросам международной повестки дня подходы России и Ирана практически совпадают. Две страны объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН, добавил российский лидер.