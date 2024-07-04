Астана, 4 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане провёл встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, сообщила 4 июля пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Ирано-российские отношения носят дружественный и конструктивный характер. Президент выразил уверенность, что они будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в Иране», — сказано в сообщении.

В релизе уточняется, что в 2024 году товарооборот вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество туристов в Иран выросло на четверть.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3899764" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин с Главой исполнительной власти Ирана

Также на переговорах Путин подчеркнул, что Россия поддерживает заявку Ирана на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном будет способствовать укреплению экономических связей стран.

«Отмечу также и то, что по ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы практически совпадают. Нас объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, выступая на заседании Совета глав — государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля, Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью.

Российский лидер также подчеркнул, что в итоговой декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. По его словам, в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.