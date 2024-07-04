Путин заявил, что отношения РФ и Ирана носят дружественный характер
Путин: ирано-российские отношения носят дружественный и конструктивный характер
Астана, 4 июля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Астане провёл встречу с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммадом Мохбером, сообщила 4 июля пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.
«Ирано-российские отношения носят дружественный и конструктивный характер. Президент выразил уверенность, что они будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в Иране», — сказано в сообщении.
В релизе уточняется, что в 2024 году товарооборот вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество туристов в Иран выросло на четверть.
Также на переговорах Путин подчеркнул, что Россия поддерживает заявку Ирана на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном будет способствовать укреплению экономических связей стран.
«Отмечу также и то, что по ключевым вопросам международной повестки дня наши подходы практически совпадают. Нас объединяет стремление к созданию многополярного мироустройства, соблюдению всех форм международного права, сохранению центральной роли ООН», — сказал президент.
Как передавало ИА Регнум, выступая на заседании Совета глав — государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 4 июля, Владимир Путин заявил, что многополярный мир стал реальностью.
Российский лидер также подчеркнул, что в итоговой декларации объединения отражены подходы стран-участниц к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня. По его словам, в документе дополнительно высвечена приверженность членов ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка.