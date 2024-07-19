Ессентуки, Ставропольский край, 19 июля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в городе Ессентуки Ставропольского края, сообщили 19 июля журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Уроженец одной из стран Центральной Азии, уточнили в ведомстве, готовил теракт на автовокзале в Ессентуках с использованием самодельной бомбы. Для этого он провёл разведку, выяснил, когда на вокзале больше всего людей, и приобрёл компоненты для взрывного устройства.

Купленное он поместил в тайник в съёмном гараже. После совершения теракта мужчина должен был перебраться в Сирию, чтобы вступить в ряды террористической группировки.

В ФСБ добавили, что подозреваемого своевременно выявили и задержали, из схрона изъяли компоненты бомбы. По месту его жительства нашли пропагандистские материалы террористического характера. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля ФСБ информировала о предотвращении теракта в Донецке. Его готовила гражданка России по заданию украинского националистического формирования, признанного террористическим на территории РФ.